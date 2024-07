Natalia Siwiec wybierze dziś najpiękniejszą Polkę. Okazuje się bowiem, że celebrytka zasiądzie dziś w jury konkursu Miss World Poland 2015. To pierwsza edycja konkursu piękności, którego zwyciężczyni będzie reprezentować nasz kraj podczas wyborów Miss World. Oprócz Natalii Siwiec kandydatki będą oceniać również: Ewa Pacuła, Andrzej Krzywy, Alicja Węgorzewska, Anna Tarnowska, zastępca redaktor naczelnej "Party" i "Flesza"- Sylwia Olech oraz organizatorka konkursu, Elżbieta Wierzbicka.

Podczas dzisiejszej gali finałowej zaprezentuje się 14 finalistek- jedna już w grudniu wyjedzie do Chin, gdzie odbędzie się finał Miss World. To właśnie w tym konkursie przed laty wzięła udział Aneta Kręglicka. Polka w 1989 roku zdobyła tytuł najpiękniejszej kobiety świata.

Jeszcze kilka tygodni temu organizatorka polskiej edycji Miss World w rozmowie z agencją lifestylenewseria.pl zdradziła, że mottem imprezy jest "Piękno z przesłaniem". Elżbieta Wierzbicka przyznała również, że podczas finałowej gali kandydatki nie będą występować na wybiegu w kostiumach kąpielowych. Taką decyzję podjęła już rok temu organizatorka Miss World, Julia Morley.

- Zdecydowała, że jest bardzo dużo kontrowersji z różnych środowisk, także tych feministycznych, odnośnie konkursu bikini. Chciała również pokazać, że realizuje misję „Piękna z przesłaniem”, i żeby już nie zwracać uwagi na dziewczyny w sposób bardzo oceniający ich wygląd, ale to, co mają do powiedzenia, co sobą reprezentują, to, co realizują przez cały rok w swoich krajach- powiedziała Wierzbicka.

Zatem już dziś wieczorem dowiemy się, która z kandydatek zostanie wybrana najpiękniejszą Polką. Czekamy na werdykt jury!

Aneta Kręglicka- zwyciężczyni konkursu Miss World z 1989 roku