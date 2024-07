1 z 6

Natalia Siwiec już nie ukrywa ciążowego brzuszka? Piękna modelka już wkrótce urodzi swoje pierwsze dziecko. O tym, że Miss Euro 2012 zostanie mamą dowiedzieliśmy się zaledwie kilka tygodni temu, kiedy to na jednej z oficjalnych imprez pokazała całkiem spory brzuszek. Kilka dni później dowiedzieliśmy się, że Natalia urodzi córeczkę, która według medialnych doniesień będzie miała na imię Helenka. Teraz ciężarna modelka wypoczywa przed porodem. Razem ze swoim partnerem wybrała się na wakacje do Stanów Zjednoczonych. Początkowo Natalia starała się nie pokazywać rosnącego brzuszka jednak teraz już nie ukryje go nawet pod luźnymi stylizacjami.

Jak w zaawansowanej ciąży prezentuje się Natalia Siwiec? Zobaczcie sami! Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Zobacz także: Przesądy dotyczące ciężarnych zabraniają np. kupowania wyprawki przed porodem