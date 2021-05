Natalia Siwiec uległa modzie na identyczne stylizacje dla rodziców i dzieci. Wiele gwiazd i blogerek publikuje zdjęcia w takich samych stylizacjach na Instagramie. Modelka ostatnio pochwaliła się w mediach społecznościowych uroczym zdjęciem z córeczką, zrobionym przed ich domem. Mała Mia wygląda identycznie jak mama. Trzeba przyznać, że dziewczynka to urodzona modelka. Wiemy, jakie marki wybrała Natalia Siwiec! Natalia Siwiec i Mia w płaszczach z frędzlami Modelka zawsze stara się wyglądać doskonale, a teraz kiedy jej córeczka jest już trochę starsza, może pozwolić sobie na to, aby stylizować też Mię . Ostatnio Natalia Siwiec pokazała na Instagramie ich wspólne zdjęcie w charakterystycznych płaszczach w kratę z frędzlami i paskiem w talii. To projekty nowej marki VEYAZ. Do tego celebrytka wybrała ciężkie buty od Prady. Tylko spójrzcie na ich wspólne zdjęcie. Urocze, prawda? Mia wygląda ślicznie w płaszczyku z frędzlami. Z racji wietrznej pogody modelka założyła córce czarny turban polskiej marki Looks by Luks. Te modele w zależności od materiału, z którego są wykonane kosztują od 72 zł. Z kolei na nogach dziewczynki pojawiły się klasyczne czarne trzewiki Mrugała. Tę markę butów w zeszłym sezonie wybrała też Anna Lewandowska dla córki, Klary. Co sądzisz o modzie na identyczne stylizacje dla rodziców i dzieci? Wyświetl ten post na Instagramie. Odpicowane przy niedzieli 🤪 Post udostępniony przez N🔺tH (@nataliasiwiec.official) Paź 27, 2019 o 6:47 PDT