Natalia Siwiec ma za sobą kolejny znakomity rok. Modelka wzięła udział w licznych kampaniach reklamowych, wspierała wiele akcji charytatywnych i jak zwykle bardzo dużo podróżowała. W rozmowie z Party.pl, Natalia Siwiec wyznała jednak, że rok 2015 to dla niej przede wszystkim spełnienie jej najskrytszego marzenia:

Cały rok 2015 zdominowało jedno wydarzenie. Spełniło się moje największe marzenie, czyli zagrałam w teatrze u boku niesamowitych aktorów (...) Był to piękny rok, na pewno nie wydarzyło się nic złego, więc to też doceniam, ale ta gra w teatrze to było coś, co rządziło rokiem 2015.