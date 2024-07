Co Natalia Siwiec planuje założyć na Euro 2016? Przed kamerą Party.pl modelka z dumą wspominała swój stylizację z Euro 2012. To właśnie cztery lata temu, dzięki słynnym zdjęciom z trybun, rozpoczęła się jej kariera show-biznesie! Czy tym razem znów zachwyci strojem? Zapytaliśmy ją o to.

Jeszcze nie wiem, co ubiorę na te mistrzostwa. Absolutnie nie będę chciała tego powtórzyć, na pewno będzie to coś nowego, ale myślę, że Euro to nie pokaz mody - powiedziała Natalia Siwiec w wywiadzie dla Party.pl

A czy jej stylizacje sprzed czterech lat były starannie zaplanowane? Odpowiedź w wideo.

Natalia Siwiec jeszcze nie wie, co założy na Euro 2016.

Jej stroju z Euro 2012 nie da się jednak zapomnieć. ;)