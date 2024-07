Natalia Siwiec z pewnością jest jedyna w swoim rodzaju w polskim show-biznesie. Modelka doskonale radzi sobie w branży, świetnie wykorzystując swój moment sławy. Bryluje na salonach i na ściankach, przyciągając uwagę swoimi stylizacjami oraz urodą. Okazuje się, że Natalia uważa, że nie ma dla niej konkurencji. Co więcej, chętnie zmierzyłaby się w show-biznesie z drugą taką jak ona:

Szczerze mówiąc chciałabym, aby pojawiła się jakaś nowa Natalia Siwiec, żebym miała z kim konkurować. To by mnie jeszcze bardziej zmotywowało do kolejnych działań. Poza tym gdyby było więcej Natalii Siwiec, nasz show biznes byłby znacznie barwniejszy i szczerszy, ponieważ ja jestem we wszystkim bardzo prawdziwa - powiedziała na łamach "Twojego Imperium".