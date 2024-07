Zaledwie dwa tygodnie temu Natalia Siwiec pochwaliła się, że wkrótce do sprzedaży trafi jej książka. Kiedy niemal wszyscy spodziewali się, że Miss Euro idąc tropem innych gwiazd wyda swoją autobiografię, pomylili się. Do księgarni trafi bowiem album zawierający piękne i zmysłowe czarno-białe fotografie modelki.

Reklama

Album nosi tytuł "Nath", co ma nawiązywać do imienia Siwiec. Będzie miał aż 176 stron i ukaże się na rynku już 10 grudnia, czyli za trzy dni. Do tego czasu Natalia ma wrócić z Hollywood, gdzie obecnie przebywa (zobacz prywatne fotki z wakacji). Reklamowany jest pod hasłami "subtelnej erotyki" i "wyrafinowanej estetyki".

Reklama

Patrząc na poniższe zdjęcia, aż chcemy wybrać się do księgarni i kupić go na świąteczny prezent. Na pewno będzie lepszym pomysłem od biografii Joli Rutowicz. Zobacz: Okropna i tandetna okładka książki Rutowicz