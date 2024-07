Gala Niegrzeczni 2015 przeszła już do historii polskiego show-biznesu. To właśnie podczas jej trwania doszło do jednego z największych skandali na salonach na przestrzeni ostatnich lat z Dodą i Agnieszką Szulim w rolach głównych. Nasilający się konflikt piosenkarki i gwiazdy TVN miał swój finał i zakończył się bójką w toalecie. Przypomnijmy: Doda pobiła się z Szulim! Znamy szczegóły

Reklama

Przedwczoraj odbyła się już kolejna edycja tego plebiscytu i na szczęście obyło się bez wielkiego skandalu, a główną gwiazdą była Natalia Siwiec. Warto wspomnieć, że wyróżnienia w tym konkursie otrzymują osoby, które w danym roku zasłynęły kontrowersyjnymi wypowiedziami i zachowaniami. W tym roku statuetki powędrowały m.in. do modelki, Michała Wojcika, Donatana, Cleo i Cezika. Każda z gwiazd ma swój sposób na to, by istnieć w mediach, a ich osobowości są na tyle charakterystyczne, że te wyróżnienia zdecydowanie im się należały.

Zasłużyli?

Zobacz: Całe show Dody z gali Niegrzeczni. To po nim doszło do bójki w toalecie



Zobacz także





Reklama

Natalia Siwiec na sportowo: