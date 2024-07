Ponad rok po Euro 2012 kariera Natalii Siwiec nie zwalnia, wręcz przeciwnie. Celebrytka planuje karierę muzyczną i wystąpi w nowym hitowym serialu w Polsacie. Otworzyła też oficjalnie sezon medialnych imprez i zachwyciła wszystkich na ostatnim pokazie mody. Przypomnijmy: Mocno opalona Siwiec z mężem na pokazie mody

Wiele wskazuje na to, że towarzystwa męża na oficjalnej imprezie nie było przypadkowe. W najnowszym wywiadzie Natalia wyznała, że rozstała się z dotychczasową menadżerką i opiekę nad swoją karierę przekazała właśnie w ręce Mariusza. Modelka podkreśla, że ufa mu bezgranicznie i jest przekonana, że będzie on podejmował dobre decyzje. Warto dodać, iż mąż Natalii już w przeszłości sprawował taką funkcję.



Tak, to prawda, mój mąż jest znowu moim menadżerem. Po prostu tak wyszło, moja ex-menadżerka miała za dużo swoich zajęć i musiałyśmy się rozstać. W sumie bardzo się cieszę, że Mariusz jest znowu moim menadżerem, bo można więcej rzeczy kontrolować i jestem na czasie ze wszystkim. Ja mu ufam w 100% i wiem, że jesli się za coś zabiera to zrobi to dobrze i włoży w to całe serce - zdradziła w Dzień Dobry TVN.