Natalia Siwiec uwielbia zmieniać swoje fryzury i robi to bardzo często. Ostatnio po raz kolejny znacznie skróciła swoje włosy do ramion i postawiła ma modne ombre, rozjaśniając końce włosów. Tym razem poddała się jeszcze większej metamorfozie! Natalia Siwiec najwyraźniej pozazdrościła Annie Lewandowskiej, bo poszła w jej ślady i obcięła grzywkę. Zobaczcie na kolejnych stronach galerii, jak teraz prezentuje się Natalia Siwiec i oceńcie, czy z grzywką jej do twarzy.

