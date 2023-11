13 i 14 kwietnia odwiedzający Pasaże Tesco w Krakowie (Kapelanka 54), Lublinie (Orkana 4), Rzeszowie (al. Powstańców Warszawy 13), Łodzi (Pojezierska 93) oraz Warszawie (Fieldorfa 41) mogli liczyć na wielkanocne niespodzianki. Klienci, którzy dokonali w tych dniach zakupów za kwotę min. 100 zł w sklepach i punktach usługowych zlokalizowanych w Pasażach Tesco, otrzymali specjalnie na tę okazję przygotowany prezent marki Miss LK, polskiej projektantki Lidii Kality. Najmodniejszy w sezonie letnim element garderoby, czyli wiosenny plecak ze świątecznym nadrukiem kurczaka. Yellow is the new black to hasło, które dzięki nam będzie rządzić na polskich ulicach tej wiosny!

Na miejscu pojawiły się m.in. Natalia Siwiec i Kasia Burzyńska Sychowicz. Tylko spójrzcie, jak prezentowały się gwiazdy.

Gwiazdy w pasażu Tesco

Natalia Siwiec do warszawskiego pasażu Tesco przybyła razem z córeczką Mią. Gwiazda z chęcią pozowała na żółtej ściance i nie bała się krążących wokół niej żółtych pluszaków. Wraz z Katarzyną Burzyńską-Sychowicz, modelka pozowała do zdjęć przy haśle #Kurczakomania. Jak prezentowały się gwiazdy?

Siwiec ubrała modne w tym sezonie spodnie do kolan oraz jasną koszulę i brązową ramoneskę. Do tego dobrała torebkę Chanel, która kosztuje blisko 16 tysięcy złotych! Burzyńska-Sychowicz postawiła na bordową sukienkę w niebieskie kwiaty. Sukienka delikatnie podkreślała jej ciążowe krągłości.

Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia. Która z pań wyglądała lepiej?

AKPA/EASTNEWS

Na miejscu była też Kasia Burzyńska-Sychowicz

AKPA

W pasażu pojawiła się też Lidia Kalita

EastNews