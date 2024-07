1 z 13

W czwartkowy wieczór w Poznaniu odbyło się wielkie otwarcie Pacha Klub. Organizatorzy wzorem modnych klubów ze stolicy postanowili zaprosić na to wydarzenie kilka znanych twarzy, których obecność miała przysłużyć się promocji miejsca. Przypomnijmy: Celebryci na otwarciu klubu nocnego. Bawili się do rana

Dwa największe nazwiska imprezy to zdecydowanie Joanna Krupa i Natalia Siwiec. Seksowne modelki wiedzą, jak zwrócić na siebie uwagę i tym razem nie było inaczej, choć obie postawiły na dość wysublimowane kreacje. Natalia zaprezentowała się w ślicznej pomarańczowej sukience i wysokich kozakach wiązanych aż do ud. Krupa natomiast pokazała się w seksownej małej czarnej, do której dobrała połyskujące szpilki i torebkę. Żadna z pań tym razem wyjątkowo nie pochwaliła się imponującym dekoltem, ale i tak obie wyglądały bardzo kusząco.

Tak na imprezie prezentowały się Joanna Krupa i Natalia Siwiec. Która wypadła lepiej?