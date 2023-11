1 z 5

Gwiazdy nie oszczędzają na wygodzie i bezpieczeństwie swoich pociech, dlatego decydują się na kilka różnych wózków, dopasowanych do warunków i sytuacji. I choć "zwykłym śmiertelnikom" może się to wydawać prawdziwą przesadą, to Anna Lewandowska kupiła Klarze aż 4 różne wózki! Z kolei Natalia Siwiec pokazała właśnie drugi model wózka dla Mii. Zobaczcie na kolejnych stronach galerii, jaki tym razem wybrała! Będziecie zaskoczeni jego ceną.

