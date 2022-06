Aleksandra Domańska od dawna jest mocno wycofana z życia medialnego. Aktorka zdecydowała już jakiś czas temu, że do wiadomości publicznej będzie przekazywać niewiele informacji na temat swojej prywatności. Gdy gwiazda przyznała, że spodziewa się dziecka, była już w zaawansowanej ciąży. Nic więc dziwnego, że nowinę o narodzinach swojego dziecka poinformowała także na swoich zasadach. Urocze zdjęcie i zaskakujący wpis poruszyły fanów. Aleksandra Domańska urodziła! Aleksandra Domańska opublikowała uroczy wpis dotyczący swojego macierzyństwa. Wiadomo, że swoje dziecko powitała na świecie jakiś czas temu, jednak nie ujawniła dokładnej daty narodzin. Fani także nie poznali płci ani imienia dziecka. Aktorka zdecydowała się jednak na zaskakujące, intymne wyznanie. O narodzinach dziecka opowiedziała, jakby jego słowami: Najdroższa najbliższa i nieznajoma. Siedzę obok Ciebie na łóżku, gdy tripujesz na bólu cała spocona i słaba. Jestem tam ja i wszystkie wnuczki wszystkich czarownic, których nie udało im się spalić. Kładę chłodne ręce na Twoich spiętych barkach i całuję zapłakane policzki. Nie mam Ci za wiele do powiedzenia. Jesteś dzielna. I nie- nie mówię tu o Tobie jako mamie (to zdjęcie może tak sugerować), bo może mamą nie jesteś, lecz przede wszystkim o Tobie jako Tobie! Niezależnie od tego co podpowiada Ci Twój umysł, jesteś super dzielna - opisuje Aleksandra Domańska w swoim poście. View this post on Instagram Post udostępniony przez Aleksandra Katarzyna Domańska (@domanska_naprawde) Aktorka opisuje dalej "słowa...