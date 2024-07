Od dłuższego czasu Natalia Lesz jest wielką nieobecną w polskim show-biznesie. Wokalistka i aktorka trzyma się z daleka od salonów, a wszystko przez nową miłość. Kilka tygodni temu Natalia zrobiła jednak wyjątek i pokazała się na jednej z branżowych imprez, a wzrok wszystkich przykuwała jej błyskotka. Przypomnijmy: Szczuplutka Natalia Lesz wraca na salony. Pokazała pierścionek zaręczynowy

Reklama

To właśnie jej narzeczony nakłonił ją do zmiany stylu życia. Lesz przeprowadziła się do Gliwic, gdzie na stałe mieszka chirurg Adam Maciejewski. To jednak nie koniec zmian. Jak informuje "Party", Natalia i Adam spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Gwiazda ma urodzić jeszcze w tym roku i jest podobno szczęśliwa z powodu nadchodzącego macierzyństwa. Póki co, nie zamierza poznawać płci dziecka.



Jest bardzo podekscytowana! Jeszcze nie poznała płci dziecka. Chce, żeby była to niespodzianka. Adam szybko zdobył sympatię rodziców Natalii, którzy już nie mogą się doczekać przyjścia na świat swojego pierwszego wnuka - donosi informator "Party".

Gratulujemy!

Zobacz: Natalia Lesz zaręczyła się! Tak wygląda jej narzeczony

Zobacz także

Reklama

Natalia Lesz ze stylistką na lotnisku w Warszawie: