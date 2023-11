14 marca 1980 roku doszło do katastrofy lotniczej, w której zginęło 77 pasażerów i 10 członków załogi samolotu LOT Ił-62 „Mikołaj Kopernik”. Wśród ofiar katastrofy była Anna Jantar, jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Słynna i uwielbiana przez tysiące fanów wokalistka osierociła córkę Natalię Kukulską. Natalia miała zaledwie cztery lata gdy straciła swoją ukochaną mamę. Piosenkarka dopiero po 39 latach od tych tragicznych wydarzeń odwiedziła miejsce, w którym zginęła Anna Jantar.

Teraz artystka opublikowała kolejny wpis, w którym wspomina Annę Jantar i przyznaje, że nagrała piosenkę, która znalazła się na debiutanckiej płycie jej mamy.

Piosenkarka opublikowała na Facebooku wpis, w którym zdradza, że nagrała nową wersję piosenki "Witaj mi", która w 1974 znalazła się na debiutanckiej płycie Anny Jantar "Tyle słońca w całym mieście".

(...) Jest to piękna kompozycja mojego Taty - Jarosława Kukulskiego, którą nagrała moja mama na swoją debiutancką płytę "Tyle słońca w całym mieście" w 1974 roku. Dziś, wraz z pierwszym dniem wiosny, pragniemy ją zaprezentować, przypominając o Annie Jantar, tydzień po 39 rocznicy jej śmierci. 14 marca 1980 roku tragiczna katastrofa lotnicza przerwała życie i rozwijającą się karierę mojej wspaniałej mamy.

Natalia Kukulska w dalszej części wpisu wspomina swoją mamę i przyznaje, że wciąż nie może pogodzić się z jej tragiczną śmiercią.

Do teraz trudno się z tym pogodzić. Nie sposób się z nią pożegnać i zapomnieć o niej, jej twórczości i cieple, które po sobie pozostawiła. Dostaję mnóstwo tego dowodów od jej fanów. Na szczęście cały czas możemy do niej wracać we wspomnieniach, słuchając jej głosu i piosenek. Kojarzy się ze słońcem.