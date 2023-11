Natalia Kukulska opublikowała na Instagramie poruszający do łez wpis. Kilka dni temu odeszła bliska jej sercu osoba, natomiast wczoraj odbyło się ostatnie pożegnanie. Wokalistka opowiedziała, co się wtedy działo.

Kilka tygodni temu dotarły do nas smutne wieści z domu Natalii Kukulskiej. Dowiedzieliśmy się wówczas o śmierci członka rodziny. Niestety, nie zdążyło minąć za dużo czasu, a wokalistkę spotkała kolejna strata. Za pośrednictwem Instagrama poinformowała o śmierci Krzysztofa Jaślara - reżysera, satyryka, autora tekstów i scenariuszy.

Odszedł 7 listopada, natomiast w miniony czwartek odbyła się ceremonia pochówku. Natalia Kukulska we wzruszających słowach go pożegnała, podkreślając, jak ważną rolę pełnił w jej życiu. Okazało się, że znali się od najmłodszych lat jej dzieciństwa. Spędzili wspólnie wiele wspaniałych chwil, których wspomnienia wciąż są bardzo żywe w jej sercu.