Smutne wieści z domu Kukulskich. Odeszła bliska osoba

Natalia Kukulska jest pogrążona w żałobie. 21 września zmarła jej ukochana babcia Halina Szmeterling. To właśnie ona opiekowała się nią po tym jak zmarła mama Natalii. Babcia Kukulskiej dożyła pięknego wieku 92 lat, ale i tak trudno pogodzić się ze stratą bliskich. Natalia Kukulska podziękowała wszystkim za słowa otuchy i wsparcia w tym trudnym dla niej okresie. Pokazała też zdjęcie swojej babci - takiej, jaką ją zapamięta. Co napisała na Facebooku? Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa i myśli... Za wspomnienia. Miłość to największa siła. Dzielę się piękną fotografią babci wykonaną w 90 urodziny przez Jarka - Jarosław Zakrzewski. Ś.P. Halina Szmeterling 11.07.24 - 21.09.16. R.I.P. To był dla niej ogromny cios. Natalia Kukulska musiała rozstać się ze swoją ukochaną babcią, która była też dla niej drugą mamą po tragicznej śmierci Anny Jantar. Natalia Kukulska jest teraz w trzeciej ciąży. Ostatni czas był dla artystki bardzo dobry. Teraz jednak, w siódmym miesiącu ciąży przyszło jej się zmierzyć z bolesną stratą. Zobacz także: Która polska gwiazda wywróżyła ciążę Natalii Kukulskiej? "Powiedziała mi: To będzie twój rok".