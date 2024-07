Dziś wieczorem w TVP2 o 20.05 wielki finał 7. edycji "The Voice of Poland"! Jako gość specjalny zaśpiewa Natalia Nykiel uznana artystka i finalistka drugiej edycji "The Voice of Poland". Nykiel zaprezentuje swój najnowszy singiel "Final countdown!" do którego tekst napisała Kasia Nowsowska i jak udało nam się dowiedzieć wieczorem zobaczymy specjalne show w wykonaniu Natalii.

Na muzycznej scenie show wystąpią także Korteza.

Natalia specjalnie dla czytelników Party.pl nagrała wczoraj po próbach do programu zaproszenie na finał i ma nadzieje, że jej koncert oraz emocje pory wyborze kolejnego najlepszego głosu w Polsce będą rozgrzane do czerwoności!

A co nas czeka w finale? Czwórka finalistów powalczy ze sobą o miano najlepszego głosu w Polsce. Szansę na wygraną mają: Katarzyna Góras z drużyny Marii Sadowskiej, Ania Karwan - podopieczna Natalii Kukulskiej, Weronika Curyło z drużyny Tomsona i Barona, a także Mateusz Grędziński współpracujący z Andrzejem Piasecznym.

Jak można na nich głosować? na Numer 7350: Ania Karwan SMS o treści 16, Katarzyna Góras SMS o treści 8, Weronika Curyło SMS o treści 4, Mateusz Grędziński SMS o treści 12.

Jak będzie wyglądać finał The Voice of Poland 7?

Finaliści po raz pierwszy w historii programu „The Voice of Poland” zaśpiewają premierowy singiel stworzony przez swojego Trenera. Uczestnicy zaśpiewają także w duetach – z Trenerem oraz wspólnie z gwiazdami polskiej estrady. W słynnych muzycznych duetach zobaczymy: Weronikę Curyło z Kayah, Anię Karwan z Kubą Badachem, Katarzynę Góras z Grzegorzem Skawińskim oraz Mateusza Grędzińskiego z Margaret. Rywalizacja będzie zacięta aż do ostatniej minuty. Powód? Podczas odcinka finałowego po każdej rundzie odpadnie jeden z finalistów.

Wielki Finał już w sobotę 26. listopada o godz. 20:05 na antenie TVP2! Oglądajcie!

Kto jest Twoim faworytem do wygranej głosuj w naszym plebiscycie - Kto powinien wygrać 7. edycje The Voice of Poland?

Natalia Nykiel gościem finału The Voice of Poland. Tak wyglądała w czasie swojego finału w 2. edycji show.

Finaliści The Voice of Poland 7.

