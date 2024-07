Natalia Kukulska w tym roku wydała świetny album "Ósmy plan" i z tego powodu coraz częściej pokazuje się w mediach. Niedawno udzieliła dość głośnego wywiadu, w którym opowiedziała dlaczego radia nie grają jej muzyki. Przypomnijmy: Stacje radiowe nie chcę grać utworów Kukulskiej. Ona wcale na to nie liczy: Nie chcę być celebrytką wokalną

Dziś piosenkarka pojawiła się w programie Karoliny Korwin Piotrowskiej, "Magiel towarzyski". Dziennikarka na samym początku w zabawny sposób wypomniała Natalii ogromny staż na scenie - prawie 30 lat:

Karolina: Niedługo będziesz obchodziła 30-lecia pracy artystycznej. Rok 1986 -płyta "Natalia". Ty stara dupa w show-biznesie jesteś. Mało jest takich osób.

Natalia: Stara, ale jara (śmiech). Początek mojej kariery był taki intensywny, ale krótki - nagranie dwóch płyt dla dzieci, i owszem, jeśli od tamtego czasu liczyć, to 30 lat. Dochodzi do takich paranoi, że podchodzi do mnie starszy pan, łysiejący, trzęsący się pan i mówi "Pani Natalio, ja się wychowałem na pani piosenkach". I ja mówię: "Heloł, jak to?" Albo mu się pomyliło i wychowywał wnuki na moich piosenkach, może coś pomylił z moją mamą, ale chyba przesadził.