A jednak! Natalia Kukulska urodzi córeczkę! Od kiedy magazyn Party podał informacje, że artystka spodziewa się dziecka, media rozpoczęły spekulacje jakiej płci będzie trzecia pociecha Natalii Kukulskiej. Prasa plotkowała, że jurorka "The Voice of Poland ma już nawet wybrane imiona zarówno dla chłopca, jak i dla dziewczynki. Teraz sama Natalia Kukulska postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości związane z płcią dziecka i zdradziła swoim fanom na Facebooku, że już wkrótce zostanie mamą córki. A jakie wybrała dla niej imię?

Siemaneczko! Czyli spontanicznie, pół na pół... Bo z jednej strony chłopaki Baron i Tomson a z drugiej ja i... no właśnie kto?

Tajemnicą nie jest, że to Laura, no może jeszcze nie w pełnej odsłonie - napisała pod nagraniem z programu The Voice of Poland.