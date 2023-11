Kinga Rusin w programie „Dzień Dobry TVN” zaliczyła wpadkę podczas rozmowy z Natalią Kukulską. Tematem był koncert poświęcony Annie Jantar. Dziennikarka nawiązała do katastrofy lotniczej, w której zginęła piosenkarka, ale pomyliła miejsca katastrofy.

Pojechałaś po raz pierwszy od 39 las na miejsce katastrofy, do Lasu Kabackiego... - powiedziała Rusin w programie na żywo.

Natalia Kukulska od razu sprostowała błąd dziennikarki i wyjaśniła, że jej mama zginęła w katastrofie, która miała miejsce w marcu 1980 roku koło lotniska na Okęciu. To wtedy samolot z 77 osobami i 10 członkami załogi, wracając z Nowego Jorku rozbił się, a 4-letnia wówczas dziewczynka straciła matkę:

Sprostuję tylko, że to nie do Lasu Kabackiego, tylko niedaleko Okęcia. To inne miejsce, inna katastrofa...