20-letnia Anna Dąbrówka to córka znanych artystów - Natalii Kukulskiej i Michała Dąbrówki. Od najmłodszych lat rozwijała swoją pasję do muzyki, a teraz osiągnęła naprawdę spory sukces w tej dziecinie i wygrała konkurs wokalny. Natalia Kukulska nie kryła dumy z osiągnięcia córki.

Prestiżowe zwycięstwo Anny Dąbrówki na ogólnopolskim festiwalu

W miniony weekend Natalia Kukulska ogłosiła na swoim profilu społecznościowym, że jej córka, Anna Dąbrówka, zdobyła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym im. Marii Stankowej. Festiwal ten przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych II stopnia, kształcących się w zakresie wokalistyki oraz emisji głosu. To ogromne wyróżnienie dla 20-latki, która w konkursie pokonała wielu utalentowanych uczestników z całej Polski.

Natalia Kukulska nie kryła dumy. Na swoim profilu społecznościowym opublikowała zdjęcie dyplomu córki, opatrując je komentarzem: "Zuch dziewczyna".

Anna Dąbrówka studiuje musical w Londynie. Kolejny krok do kariery

We wrześniu 2024 roku Anna Dąbrówka rozpoczęła studia musicalowe w Londynie. To znaczący krok w kierunku rozwoju jej kariery artystycznej. Londyn, jako jedno z najważniejszych centrów musicalowych na świecie, daje młodej wokalistce niepowtarzalne możliwości nauki i zdobywania doświadczenia na najwyższym poziomie.

Anna Dąbrówka to kolejne pokolenie utalentowanej muzycznej rodziny. Jej babcia, Anna Jantar, była legendą polskiej sceny muzycznej. Natalia Kukulska, jej mama, od lat utrzymuje się na szczycie list przebojów. Teraz 20-letnia Anna, z pierwszym wielkim sukcesem na koncie i edukacją muzyczną na najwyższym poziomie, ma szansę kontynuować tę rodzinną tradycję.

Zobacz także:

Natalia Kukulska przekazała radosne wieści fot. Instagram natalia.kukulska