Stanisław Kukulski to 18-letni wokalista, który zyskał rozpoznawalność dzięki występom w programie "The Voice Kids". Jego talent przyniósł mu również zwycięstwo w listopadzie 2024 r. w programie „Szansa na sukces. Opole 2025”, co zapewniło mu udział w koncercie Debiuty. Po tym sukcesie w sieci zaczęły pojawiać się domysły dotyczące jego rzekomego pokrewieństwa z Natalią Kukulską. Wiele osób - bazując jedynie na wspólnym nazwisku i zamiłowaniu do muzyki - sugerowało, że Stanisław może być synem znanej piosenkarki. Jak jest faktycznie?

Czy Natalia Kukulska i Stanisław Kukulski są rodziną?

Podczas finału popularnego programu „Szansa na sukces” doszło do wyjątkowego momentu. W programie razem pojawili się Natalia Kukulska oraz Stanisław Kukulski. Ten moment także stał się impulsem do wyjaśnienia sytuacji, która od miesięcy wzbudzała zainteresowanie internautów.

Artyści zabrali głos na temat rzekomych więzi rodzinnych. Natalia Kukulska, 49-letnia piosenkarka, córka Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego, publicznie zapytała młodego wokalistę

Staszku, jak często jesteś pytany o to, czy jest między nami pokrewieństwo?

Stanisław nie pozostawił żadnych wątpliwości:

Czasami to się zdarza, ale tutaj muszę rozwiać wątpliwości - nie ma pokrewieństwa, ale jest pokrewieństwo muzyczne, zdecydowanie. Inspiruję się panią Natalią od wielu lat.

Natalia Kukulska o Stanisławie Kukulskim

Teraz już koniec spekulacji, na temat więzi rodzinnych pomiędzy Natalią Kukulską a Stanisławem Kukulskim. Artystka skwitowała wszystko słowami:

Rodzina nie rodzina, ważne, że takie nazwisko ma fantastyczny wokalista

Kim są dzieci Natalii Kukulskiej? Wokalistka ma troje potomków

"Szansa na sukces" to nie pierwszy raz, kiedy krzyżowały się drogi Natalii Kukulskiej i Stanisława Kukulskiego. Raz nawet w sieci pojawiło się błędnie opisane zdjęcie, jakoby Kukulska miała pozować z synem. Dziś już oficjalnie wiadomo, że Stanisław Kukulski nie jest spokrewniony z Natalią Kukulską.

Warto zaznaczyć, że Natalia Kukulska prywatnie od lat jest żoną Michała Dąbrówki. Para doczekała się trójki dzieci: Jana (ur. 2000), Anny (ur. 2005) oraz najmłodszej Laury (ur. 2017).

