13 września 2025 roku Natalia Kukulska podzieliła się ze swoimi fanami wyjątkowo emocjonalnym wpisem. Okazją była 15. rocznica śmierci jej ojca, kompozytora Jarosława Kukulskiego. Artysta zmarł 13 września 2010 roku w wieku 66 lat. Mimo że przeszedł skomplikowaną, zakończoną sukcesem operację, jego odejście nastąpiło nagle i zupełnie niespodziewanie.

Jarosław Kukulski zmagał się z tętniakiem aorty brzusznej. W maju 2010 roku przeszedł operację wszczepienia stentgraftu w klinice chirurgii naczyniowej w niemieckiej Norymberdze. Wszystko wskazywało na to, że choroba została pokonana. Tym większy był szok, gdy zaledwie kilka miesięcy później kompozytor zmarł.

Natalia Kukulska o śmierci ojca

W opublikowanym 13 września 2025 r. wpisie na Instagramie Natalia Kukulska wyraziła smutek po stracie ukochanego taty.

15 lat temu musieliśmy się pożegnać tak nagle… nigdy nie ma gotowości do takich rozstań. Ale oprócz tej sfery fizycznej mam poczucie ciągłej bliskości mentalnej. Tata we mnie ciągle rezonuje… wiem, co by powiedział, co pomyślał… jak zareagował. Ale czasem chętnie pobyłabym znów dzieckiem. Byłoby lżej. Jego bezgraniczna miłość była wiatrem w moje skrzydła ale skoro ciągle lecę to chyba dostałam jej w zapasie.

Jarosław Kukulski - choroba, operacja i niespodziewany koniec

Jarosław Kukulski przeszedł wiele w swoim życiu. Przez dekadę walczył z tętniakiem aorty brzusznej, co zakończyło się skomplikowaną operacją w Niemczech. Natalia Kukulska wspomniała, że ojciec nie miał łatwego życia, ale sam uważał je za piękne. Przeszedł operację w maju 2010 roku, która zakończyła się sukcesem. Nikt nie spodziewał się, że tak niedługo później jego serce przestanie bić.

Tata nie miał łatwego życia ale bywało piękne… tak uważał. Zmarł w wieku 66 lat po teoretycznie wygranej chorobie i udanej operacji. W sercu mieścił wiele… a wrażliwość ulokował w wielu kompozycjach. W nich jest cała życia garść.

Natalia Kukulska straciła mamę, gdy była zaledwie kilkuletnią dziewczynką. Anna Jantar zginęła tragicznie w wypadku samolotu, który rozbił się w lesie kabackim niedaleko lotniska w Warszawie 14. marca 1980 roku. O ostatnim wspomnieniu o mamie Natalia Kukulska opowiadała w wywiadzie dla Vivy!: "Byłam na lotnisku z babcią, tatą i menedżerem mamy - Bogusiem. Staliśmy i czekaliśmy. Ja trzymałam bukiecik frezji, aby nim mamę powitać. Potem pamiętam jakieś zamieszanie, nerwy i babcię w histerii. Nie mogłam jednak zrozumieć, co się stało. Nikt tego mi nie powiedział. I dopiero gdy oglądałam w telewizji program poświęcony Annie Jantar, zrozumiałam, że mamy nie ma i już nigdy nie będzie. Miałam chyba sześć lub siedem lat. Tata mi później opowiadał, że uciekłam wtedy do swojego pokoju i płakałam".

Koncert pamięci Jarosława Kukulskiego i Anny Jantar już w październiku

Natalia Kukulska ogłosiła, że 12 października 2025 roku w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się koncert „Życia mała garść”, poświęcony pamięci jej ojca oraz mamy. Wydarzenie będzie hołdem dla twórczości Jarosława Kukulskiego, a także wspomnieniem o Annie Jantar – żonie kompozytora i matce Natalii.

Przypomnimy najpiękniejsze kompozycje taty, napisane również dla mojej mamy. Koncert poświęcony pamięci moich rodziców w tej odsłonie, w tym rocznicowym roku, będzie wyjątkowy i piękny jak nigdy dotąd! Już moja w tym głowa

