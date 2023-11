Reklama

Natalia Kukulska jest szczęśliwą mamą trójki dzieci. Najmłodsze z nich przyszło na świat w 2017 roku. Co prawda Laura jest jeszcze za mała, aby wyrokować, czy pójdzie w ślady rodziców, jednak jej starsze rodzeństwo z pewnością złapało bakcyla do muzyki. 18-letni Jan już teraz odgraża się, że wyjedzie do USA, aby tam rozwijać swój talent. Z kolei jego młodsza siostra, Ania, spokojnie może myśleć o karierze w modelingu. Dziewczynka wyrosła bowiem na piękną nastolatkę!

Jak wyglądają obecnie dzieci Natalii Kukulskiej? Zobaczcie nasze wideo i przekonajcie się sami!

POLECAMY: Córka Natalii Kukulskiej ma już 13 lat! Gwiazda pokazała zdjęcie z nastolatką

Reklama

Natalia Kukulska świetnie odnajduje się w roli mamy