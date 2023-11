Pod koniec lipca Natalia Klimas po raz pierwszy została mamą. Gwiazda urodziła dziewczynkę, która otrzymała na imię Zuzanna. W przeciwieństwie do wielu gwiazd, w tym m.in. Małgosi Sochy, Anny Lewandowskiej czy Agnieszki Kaczorowskiej, Joanna nie unika pokazywania dziecka w sieci. Z okazji swoich urodzin pochwaliła się nowymi zdjęciami dziewczynki. Zdjęcia Zuzi rozczulają! Zobaczcie.

Natalia Klimas skończyła 36 lat. Aktorka w tym roku świętowała bez szampana i bez hucznej imprezy. Gwieździe to jednak w ogóle nie przeszkadzało, bo niespełna dwa miesiące temu po raz pierwszy została mamą. Natalia urodziny spędziła w towarzystwie córeczki. To był dla niej największy prezent, o czym napisała fanom na Instagramie.

Dziś są moje urodziny. Mój mąż jest daleko (no dobra jest w Warszawie, ale dziś wydaje mi się to daleko), za oknem zimno i szaleje wiatr, a ja znowu o rok starsza! Ale, ale! Te urodziny są inne! Stwierdzam, że wartość mojej egzystencji jednak wzrosła :) Urodziłam śliczne, spokojne i słodkie dziecko! No to jest już obiektywne osiągnięcie życiowe, czy mam rację?? Może szalonej imprezy i szampanów dziś nie będzie ale to ciepłe, pachnące mleczkiem ciałeczko grzeje mnie najcudowniej - napisała w sieci.