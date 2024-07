Natalia Klimas zazwyczaj pokazuje się w towarzystwie swojej mamy, znanej projektantki Joanny Klimas. Tym razem pokazała jednak jak wygląda jej tata. Natalia Klimas wrzuciła wspólne zdjęcie z nim na Instagram. Jest do niego podobna?

Natalia ma pociągła twarz jak tata. Uśmiechy też mają takie same. Rodzice Natalii byli małżeństwem 18 lat. A po rozwodzie zostali przyjaciółmi. Jak to widzi wszystko Natalia?

Jesteśmy we trójkę fajną rodziną. Mimo że oni są wiele lat po rozwodzie. Ale między nimi jest taka sztama. Tata zrobi wszystko dla mamy.

Dlaczego się więc rozstali? Podobno to była szalona miłość jeszcze z liceum.

Dlatego, że wyrośli z siebie. Związali się, jak byli bardzo młodzi - opowiadała w jednym z wywiadów Natalia Klimas.

A waszym zdaniem do kogo jest podobna Natalia Klimas do mamy czy do taty?

Natalia Klimas i Joanna Klimas nie pokazują się często razem.

Natalia Klimas gra teraz w Pierwszej Miłości.