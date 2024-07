Natalia Klimas opowiedziała o związku z Piotrem Woźniakiem Starakiem, z którym spotykała się prawie 2,5 roku! W programie "Demakijaż" aktorka przyznała, że był to wspaniały czas. Ale czy ta miłość już wygasła?

Natalia Klimas i Piotr Woźniak Starak wzbudzali ogromne zainteresowanie mediów. Poznali się ponoć w USA, gdzie Natalia chciała zrobić karierę aktorską. On, pochodzący z jednej najbogatszych rodzin w Polsce, studiował w Stanach Zjednoczonych i już wtedy interesował się filmem. To dzięki niemu Klimas zagrała małą rolę w filmie "Bogowie", którego był producentem. Tworzyli doskonałą parę. Nie obnosili się ze swoim szczęściem na salonach, jednak zdarzyły się wyjątki. Także na Instagramie, gdzie pokazywali zdjęcia ze wspólnych wakacji. Niestety, w 2014 roku para rozstała się. Podobno nie mogli się już dogadać. Po jakimś czasie Piotr Woźniak Starak związał się z Agnieszką Szulim, z którą Natalia się przyjaźniła. Jak z perspektywy czasu Natalia Klimas wspomina związek z miliarderem? W programie "Demakijaż" Krzysztofa Ibisza przyznała:

Klimas: "Byliśmy razem 2,5 roku i był to wspaniały czas w moim życiu”

Krzysztof Ibisz: „Ten mężczyzna to osoba publiczna?”

Natalia: „Przecież wiesz o kim mówię. Minęły dwa lata od naszego rozstania więc jest to zdecydowanie temat zamknięty.”