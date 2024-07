Natalia Klimas powoli staje się coraz popularniejszą aktorką w naszym kraju. Wszystko za sprawą roli w hitowym serialu "2XL". Kolorowe magazyny interesują się również na tematem jej związku z synem miliardera, co tylko sprawia, że jej nazwisko staje się jeszcze bardziej gorące. Zobacz: Gwiazda "2XL" i jej chłopak miliarder - jak się poznali?

Niestety Natalia robiąc karierę w Polsce musi borykać się z piętnem nazwiska sławnej mamy. Aktorka jest córką projektantki Joanny Klimas, która w branży uważana jest za jeden z autorytetów, a jej kolekcje za każdym razem zdobywają pozytywne recenzje. Panie o swojej relacji opowiedziały ostatnio w magazynie "Party".

- Czasem chodzę z mamą na pokazy mody, ale staram się nie być kojarzona ze środowiskiem modowym. Jestem aktorką. Nigdy nie chciałam iść w ślady mamy, choć pamiętam, że jako nastolatka interesowałam się jej pracą. Te piękne sukienki, kolorowe materiały, guziki były dla mnie bajkowym światem. Ale na krótkiej fascynacji się skończyło. Dziś choć zagrałam w kilku filmach i serialach, cały czas jestem kojarzona ze światem mody. A to przecież moja mama prawie 10 lat zajmuje się projektowaniem, ma własne atelier, a teraz również butik. Nie ja! - powiedziała w wywiadzie Natalia.

Jak widać, ten przykład relacji matki z córką jest dość specyficzny i często ma swoje wzloty i upadki.

Natalia: Czasem nie rozmawiamy ze sobą nawet kilka dni, a czasem dzwonimy do siebie sześć razy dziennie. Gdy mam chwilę wolnego, uwielbiam wpadać do atelier na kawę...

Joanna: Jesteśmy awanturnicami, a nasza relacja to nie jest "sama słodycz". Ale to właśnie dzięki temu jest prawdziwa.

Warto również dodać, że Natalia jako nastolatka wyleciała do Nowego Jorku, aby tam uczyć się aktorstwa. Taka dziewięcioletnia rozłąka umocniła tylko relacje Natalii z matką.

Joanna: Mimo to wspieramy się na każdym kroku i nawet jeśli dochodzi do kłótni, nie tracimy do siebie szacunku.

Natalia: Nikt nie potrafi mnie wyprowadzić z równowagi jak mama. Wielka miłość, wielkie emocje, wielkie awantury. Na tym właśnie polega nasza bliskość.