Natalia Gulkowska, uczestniczka piątej edycji "Top Model" w TVN wzięła ślub! Na swoim Instagramie pokazała kilka zdjęć z uroczystości, ale również piękną suknię ślubną. Kto został jej mężem? Zobaczcie zdjęcia poniżej!

Natalię poznaliśmy w piątej edycji popularnego show (brali w niej udział m.in. Karolina Gilon, Radek Pestka, Jakob Kosel czy Karolina Pisarek). Od razu wzbudzała spore kontrowersje, bowiem jako 20-latka została mamą Franka. To właśnie z jego powodu niedoszła modelka zrezygnowała z programu - tęsknota za chłopcem okazała się silniejsza.

duża cześć z Was jest na pewno rozgoryczona moją decyzja, inna ją szanuje, sa tez pewnie i tacy którym przykro, a kolejna jest właśnie w drodze na imprezę celebrującą koniec mojego udziału w programie- a każdej z tych grup z osobna bardzo dziękuje za wspólne emocje przy programie Top Model- programie, który mimo wszystko dał mi bardzo wiele, pomógł na każdej płaszczyźnie rozwoju osobistego, a dzięki któremu ten pierwszy krok w świat modelingu zrobiłam z pełną parą. Nie zmarnuję tego, tak jak pisałam przy okazji poprzedniego, zeszłotygodniowego komentarza. Nie dla każdego jest reality show, nie dla każdego tez modeling - przy tym drugim mam zamiar pozostać na dłużej ???? pozostaje mi spróbować Was przekonać, ze program jest programem - rządzi się swoimi prawami a także zachęcić Was do wspólnego kibicowania pozostałym uczestnikom - pisała tuż po programie, tłumacząc się ze swojej decyzji.