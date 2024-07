Niedawno minęło 16 lat od tragicznej śmierci księżnej Diany, która wstrząsnęła wówczas całym światem, a jej zagadka do dziś pozostała nierozwiązana. Do kin wchodzi też film poświęcony jej osobie, który jest jedną z najbardziej oczekiwanych pozycji w tym roku. Przypomnijmy: To będzie film roku: prawdziwa historia księżnej Diany

Reklama

Wczoraj w Londynie odbyła się uroczysta premiera filmu "Diana", w którym tytułowa rolę zagrała Naomi Watts. Jak przystało na wielką gwiazdę, aktorka na czerwonym dywanie zaprezentowała się w zjawiskowej kreacji od Versace, która eksponowała dekolt, a efektowne rozcięcie zgrabne nogi. 44-letnia Watts ma nadzieję, że rola słynnej księżnej przyniesie jej upragnionego Oscara. Patrząc na pierwsze zdjęcia z filmu ciężko nie oprzeć się wrażeniu, że była idealną kandydatką do tej roli.

Piękna Naomi Watts na premierze "Diany". Wybieracie się na ten film do kina?

Zobacz: Dziś 16. rocznica śmierci księżnej Diany. Tak zapamiętał ją świat

Zobacz także

Reklama

Naomi Watts jako Księżna Walii w filmie "Diana":