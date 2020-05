Namiętność, kłamstwa i dramat w finale "M jak miłość"! Zdjęcia i opis ostatnich odcinków sezonu

Wielki finał "M jak miłość" zbliża się wielkimi krokami! Już w najbliższy poniedziałek i wtorek (24 i 25 maja) widzowie Telewizyjnej Dwójki zobaczą dwa ostatnie odcinki najnowszego sezonu serialu. Co wydarzy się w "M jak miłość"? Jak potoczą się losy bohaterów jednego z największych telewizyjnych hitów? Mamy zdjęcia i opis 1521. i 1522. odcinka produkcji!

Paweł Zduński będzie miał romans z Franką?

W ostatnich odcinkach "M jak miłość" Michała (Paweł Deląg) i Joasię (Barbara Kurdej-Szatan) połączy gorący romans! Niestety, w finale dowiemy się również, że Leszek (Sławek Uniatowski) zaginął podczas wyprawy w góry. Michał dowie się o dramacie Krajewskiego, ale nie przekaże wiadomości Joasi... Co się wydarzy, kiedy Chodakowska pozna prawdę?

Tymczasem przyjaźń Lilki (Monika Mielnicka), Ali (Alicja Ostolska) oraz Ewki (Jowita Chwałek) zostanie wystawiona na poważną próbę. Podczas kolejnej wizyty w pubie koleżanki ostro się pokłócą i zaczną ze sobą walczyć. W pubie pojawi się policja, a Ala podrzuci do plecaka Lilki paczkę narkotyków!

- No, to mamy problem... Przykro mi, dziewczyny, ale obie jedziecie na komisariat! - powie Sonia, która znajdzie narkotyki.

Sporo wydarzy się również u Pawła (Rafał Mroczek) i Basi (Gabriela Raczyńska). W nowych odcinkach Zduński znów spotka się z Franką (Dominika Kachlik)! Paweł poprosi nową znajomą, żeby udawała jego dziewczynę. Z kolei Basia podsłucha rozmowę Jaśka (Stanisław Dusza) z Damianem (Oliver Proctor) i dowie się, że chłopak zaczął się z nią spotykać tylko dlatego, że namówił go do tego kolega.



W finale "M jak miłość" zobaczymy również dramatyczny finał procesu Olka (Maurycy Popiel)! Podczas ostatniej rozprawy Chodakowskiego będzie wspierać nie tylko Budzyński (Krystian Wieczorek), ale też cała rodzina. Niestety, tuż przed ogłoszeniem wyrok Olek przyzna się do winy!

- Groził mojej rodzinie... Powiedział, że… i tak go nie zamkną. Trafi do szpitala, a kiedy stamtąd wyjdzie... zabije Izę, Marcina i dzieci. Nie udzieliłem temu człowiekowi pomocy... Nie próbowałem go uratować. Nie miałem wyboru - powie Olek.

Co jeszcze wydarzy się w finałowych odcinkach "M jak miłość"? Tego dowiecie się już w poniedziałek i wtorek!

MTL Maxfilm

MTL Maxfilm

MTL Maxfilm

