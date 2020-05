W jednym z ostatnich odcinków "M jak miłość" Piotrek (Marcin Mroczek) postanowi wyjechać na jakiś czas z Polski. Gdzie i z kim chce się udać w podróż?

W jednym z ostatnich odcinków "M jak miłość" Piotrek (Marcin Mroczek) postanowi wyjechać na jakiś czas z Polski. Gdzie i z kim chce się udać w podróż?