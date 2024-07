1 z 6

Ostatnie kilkanaście miesięcy to prawdziwy wysyp blogów, głównie modowych. Blogi zaczęły pisać też gwiazdy, a blogerki wkroczyły na salony. Wydawałoby się, że pozycja takich nazwisk jak Kasia Tusk, Maffashion czy Jessica Mercedes jest w blogosferze niezagrożona i to one są najpopularniejszymi blogerkami w Polsce. Ostatnie badania pokazują jednak co innego!

Firma Polskie Badania Internetu przeprowadziła badania "Blogerzy w Polsce 2013. Znajomość - wizerunek - znaczenie" wśród internautów w wieku 15-65 lat. PBI zapytało internatów o to, jacy blogerzy są im znani przynajmniej ze słyszenia. Pierwsze miejsce zajęła Martyna Wojciechowska!

Zobacz, kto jeszcze uplasował się w pierwszej piątce rankingu: