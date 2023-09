Najpierw żałoba, a teraz to. Natalia Kukulska potrzebowała pomocy specjalisty. "Dostało mi się"

Natalia Kukulska pokazała, jak spędza wyjątkowy czas z córką na wyjeździe. Wokalistka już w ostatnich dniach kwietnia wybrała się do Wiednia, gdzie bawi się z młodszą córką, Laurą między innymi w znanym wesołym miasteczku Prater. Zobaczcie najnowsze ujęcia, którymi podzieliła się Natalia Kukulska. Natalia Kukulska bawi się na majówkowym wyjeździe z córką, Laurą Nadchodząca majówka zachęca do wyjazdów i spędzania czasu z bliskimi. Wie o tym doskonale Natalia Kukulska, która już w ostatnich dniach kwietnia wybrała się na wyjazd z 6-letnią córką. Gwiazda pokazała, jak spędzają czas w Wiedniu. Piosenkarka wyznała jednak, że wraz z Laurą "zaliczyły mały falstart". O co chodzi? - No to my mały falstart z Laurką zaliczyłyśmy jeśli chodzi o majówkowy długi weekend. Zaczęło się na wysokościach… był Prater… rollercaster, trampoliny i cudny czas wraz z pogodą! 🤡💚 - napisała na Instagramie Natalia Kukulska. Wygląda na to, że fani Natalii Kukulskiej nie mają się czym niepokoić - falstart, o którym pisze córka Anny Jantar to zapewne nawiązanie do wyjazdu przed "oficjalnym" rozpoczęciem majówki, a więc pierwszych dni maja. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Natalia Kukulska (@natalia.kukulska) Zobacz także: Natalia Kukulska na zakupach bez grama makijażu. Nowe ZDJĘCIA PAPARAZZI Na Instagramie Natalia Kukulska pokazała między innymi widoki na Wiedeń, a także atrakcje dostępne w jednym z najbardziej znanych w Europie parków rozrywki - wiedeńskim Praterze. - Grany był Prater,...