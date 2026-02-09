Julia Wróblewska podzieliła się z obserwatorami na Instagramie ekscytującą wiadomością, bo kupiła mieszkanie! W poście opublikowanym w mediach społecznościowych celebrytka opublikowała zdjęcie z placu budowy, ubrana w elegancką sukienkę i szpilki nie kryje radości. To jeszcze nie wszystko!

Julia Wróblewska zaczyna nowy rozdział życia

Julia Wróblewska, znana z filmów takich jak „Tylko mnie kochaj” i „Listy do M.”, wiele lat temu zaskoczyła swoich fanów nieoczekiwaną decyzją o zakończeniu kariery aktorskiej. W 2021 roku 27-letnia obecnie była aktorka postanowiła całkowicie odciąć się od show-biznesu i rozpocząć nowy rozdział zawodowy. Wróblewska wielokrotnie podkreślała, że medialny świat i postrzeganie jej przez pryzmat dziecięcych ról były dla niej przytłaczające.

Od tamtej pory Julia konsekwentnie trzyma się z dala od kamer, skupiając się na rozwoju w zupełnie innej branży. Decyzja o zakończeniu kariery w show-biznesie nie była chwilowym impulsem, bo Julia Wróblewska od lat zmierzała w stronę bardziej stabilnego i prywatnego życia.

Teraz pochwaliła się nowymi kadrami z mieszkania, które właśnie kupiła. Julia Wróblewska nie kryje szczęścia. To jeszzce nie wszystko, bo niedawno ogłosiła, że ma partnera i to właśnie z nim planuje zamieszkać w nowym domu.

Nowe mieszkanie Julii Wróblewskiej

Pod jednym z komentarzy Julia Wróblewska zdradziła, że nie zamierza zamieszkać sama. Krótko odpowiedziała na pytanie jednej z internautek. Choć szczegóły dotyczące tożsamości partnera nie zostały ujawnione, wiadomo, że Julia już wcześniej publikowała zdjęcie ze swoim chłopakiem.

Można wiedzieć dlaczego kupiłaś nowe mieszkanie? Inwestycja czy jakiś inny powód? I co ze starym mieszkaniem? - zapytała jedna z internautek

Będziemy mieszkać z partnerem ;) - odpowiedziała Julia Wróblewska

Po ogłoszeniu zakupu mieszkania i planów na wspólne zamieszkanie z partnerem, Julia Wróblewska została zasypana pozytywnymi komentarzami. Internauci życzyli jej powodzenia w nowym etapie życia:

Powodzenia z nowym mieszkaniem

Niedługo będzie piękne jak Wasze życie w nim. Tego życzę

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: