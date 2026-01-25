Julia Wróblewska przez lata zmagała się z poważnymi problemami psychicznymi. W wyniku przeciążenia i trudnych doświadczeń z dzieciństwa, które obejmowały wczesny debiut aktorski i presję medialną, zdecydowała się na półroczny pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Jak sama przyznała, było to niezbędne dla jej zdrowia psychicznego i rozpoczęcia procesu zdrowienia.

Po opuszczeniu szpitala podjęła decyzję o wycofaniu się z życia medialnego i show-biznesu. Skupiła się na odbudowie swojego życia oraz poszukiwaniu nowej ścieżki zawodowej i osobistej.

Julia Wróblewska pokazała zdjęcie z tajemniczym partnerem

Julia Wróblewska, 27-letnia aktorka znana z filmu „Tylko mnie kochaj”, wywołała niemałe poruszenie w mediach społecznościowych. Opublikowała zdjęcie z tajemniczym mężczyzną, którego tożsamości nie ujawniła. Na fotografii, udostępnionej na jej profilu, widać uśmiechniętą Julię w towarzystwie mężczyzny stojącego tyłem do obiektywu. Pod zdjęciem zamieściła jedynie podpis: „My”.

Post momentalnie zyskał popularność - fani zasypali go komentarzami pełnymi gratulacji i życzeń. Internauci nie kryli wzruszenia, wyrażając radość z tego, że po trudnych przejściach Julia odzyskała szczęście w życiu prywatnym.

Publikacja zdjęcia z nowym partnerem wywołała ogromne emocje. Komentarze fanów pełne były ciepła i wsparcia. „Lubię ten duet”, „Cudownie! Dużo miłości i szczęścia!”, „Kibicuję wam” - to tylko niektóre z nich.

Warto przypomnieć, że we wrześniu dawno niewidziana Julia Wróblewska świętowała jubileusz „Tańca z Gwiazdami”.

Nowy etap życia: studia, praca w IT i działalność psychologiczna

W 2022 roku Julia podjęła pracę jako kelnerka w jednej z warszawskich restauracji. Jednocześnie rozpoczęła studia na kierunku iberystyka, a następnie związała się z branżą IT. Obecnie aktywnie działa w mediach społecznościowych jako doradczyni psychologiczna, promując terapię i wsparcie zdrowia psychicznego.

Jej działalność spotkała się z dużym uznaniem wśród obserwatorów, którzy doceniają szczerość i otwartość, z jaką dzieli się swoim doświadczeniem. Julia Wróblewska nie unika trudnych tematów, inspirując innych do dbania o swoje samopoczucie.

