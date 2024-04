Związek Marcina Hakiela i Dominiki szybko nabrał rozpędu i dziś wydaje się być już naprawdę poważny. Od jakiegoś czasu fani zastanawiają się, czy para aby nie jest zaręczona lub czy nie planuje powiększyć rodziny. Najnowszy wpis kobiety z kolei może wywołać jeszcze więcej spekulacji. Czyżby było już po ślubie?!

Marcin Hakiel i Dominika wzięli potajemny ślub?

Relacja Marcina Hakiela z niejaką Dominiką dla wszystkich była sporym zaskoczeniem, przede wszystkim z uwagi na to, że tancerz niewiele wcześniej zakończył jeden związek, także z kobietą o imieniu Dominika, a poza tym był to już drugi związek od czasu rozstania z Kasią Cichopek! Tym razem jednak zupełnie inaczej podszedł do swojego życia miłosnego i od razu zaczął chwalić się swoją partnerką na forum publicznym.

Po zaledwie kilku miesiącach Marcin i Dominika wykonali sobie tatuaże z pierwszą literą imienia drugiej połówki, a niedługo potem tancerz zaskoczył wyznaniem na temat dzieci, przyznając, że mógłby mieć ich więcej. Nie trzeba było wcale długo czekać, by pojawiły się pierwsze plotki o ciąży czy zaręczynach. Do tej pory jednak nic nie wskazywało na to, że któraś z nich ma potwierdzenie w rzeczywistości, ale czyżby co do jednego fani mogli mieć rację?

Marcin i Dominika ochoczo relacjonują w sieci wspólnie spędzone chwile, nierzadko publikując bardziej prywatne kadry. Tym razem kobieta pochwaliła się, jak tancerz o nią dba - zakupił jej kawę na wynos, a w tle możemy dostrzec również bukiet czerwonych róż. To, co natomiast od razu rzuca się w oczy, to krótki, ale wymowny podpis:

From my hubby (z ang. od mojego mężulka)

Instagram@marcinhakiel

Czyżby w ten sposób Dominika chciała dać internautom coś do zrozumienia? Warto wspomnieć, że dopiero co pojawiły się informacje, jakoby to Roksana Węgiel była już po ślubie z Kevinem, a ceremonia miałaby odbyć się w tajemnicy. Nie ma pewności, czy i Marcin z ukochaną chcieliby zdecydować się na taki krok, ale niewykluczone, że jeśli powiedzą już sobie "tak", prędzej czy później obwieszczą światu radosną nowinę.

