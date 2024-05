W ubiegły weekend odbył się dwudniowy koncert pod nazwą "Polsat Hit Festiwal", który miał miejsce w Sopocie. Na scenie widzowie mogli zobaczyć wiele gwiazd polskiej sceny muzycznej, między innymi: Dodę, Smolastego, Blankę, Roxie Węgiel czy Skolima. Ten ostatni nie został odebrany przez widzów, tak, jak się tego spodziewał. Po jego występie w komentarzach zawrzało, ale teraz artysta przybył do fanów z radosną nowiną!

Skolim od zawsze interesował się muzyką, jednak dopiero w 2022 roku zyskał większą popularność, ponieważ właśnie wtedy wypuścił dobrze znany utwór "Wyglądasz idealnie", który można było usłyszeć w każdej radiostacji. Ten wielki hit zyskał status potrójnego diamentu, a na jego fali powstały kolejne, wpadające w ucho kawałki tego artysty. Ostatnio jednak Skolim podczas Polsat Hit Festiwal zaśpiewał piosenkę "Wyglądasz idealnie", a w sieci zawrzało.

Niech mi ktoś wytłumaczy po co robić te festiwale, jak to czysty playback i tandeta. Teksty o niczym, muzyka na dwa akordy, wszystko wykrzyczane albo wymamroczone. Laski po jednej zwrotce już dostają zaduszki i walczą o życie, żeby tam nie zejść na scenie. Boże jakie to było okropnie złe

- pisali wówczas internauci.