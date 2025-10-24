Danuta Martyniuk, znana jako żona Zenona Martyniuka, lidera zespołu Akcent i króla disco polo, przez wiele lat pozostawała poza światem show-biznesu. Jej życie koncentrowało się głównie na rodzinie. To ona dbała o dom i zajmowała się wychowaniem syna, obecnie 36-letniego, którego głośne wybryki nierzadko trafiały na nagłówki gazet. Sama Danuta Martyniuk trzymała się z dala od medialnego zgiełku, poświęcając się codziennym obowiązkom. Ostatnio to się zmieniło i Danuta Martyniuk nie tylko przeszła metamorfozę, ale wystąpiła też w teledysku, a teraz wiadomo już, że pojawi się w filmie...

Reklama

Spektakularna metamorfoza żony Zenka Martyniuka

Z biegiem lat sytuacja zaczęła się zmieniać. Danuta Martyniuk, wcześniej nieobecna w mediach, dziś coraz śmielej radzi sobie w świecie show-biznesu. Przeszła widoczną metamorfozę i nie tylko schudła, ale zmieniła fryzurę i zaczęła korzystać z zabiegów medycyny estetycznej. Jak sama przyznaje, swój obecny wygląd zawdzięcza właśnie zabiegom upiększającym, które znacząco odmieniły jej wizerunek.

Zmiana była na tyle spektakularna, że Danuta Martyniuk zaczęła być dostrzegana nie tylko jako partnerka znanego muzyka, lecz także jako samodzielna postać medialna. Wizerunkowy sukces okazał się początkiem kolejnego, zaskakującego kroku.

Filmowy debiut Danuty Martyniuk

Niedawno Danuta Martyniuk ogłosiła, że wystąpi w filmie dokumentalnym zatytułowanym „O co tu chodzi – historia na wersach oparta” w reżyserii Marcina Huzara. To przełomowy moment w jej życiu, bo pierwszy raz w historii pojawi się na dużym ekranie. Produkcja ma przyciągnąć widzów przede wszystkim interesującą tematyką, bo będzie to opowieść o muzyce, której bazą są rapowe wersy. Widzowie zobaczą na dużym ekranie historie, które wcześniej hiphopowi artyści przekazywali w swoich utworach.

Danuta Martyniuk w filmie dokumentalnym pojawi się u boku Bohdana Łazuki, a na ekranie zagra jego żonę. W filmie „O co tu chodzi – historia na wersach oparta” pojawi się wielu znanych aktorów, a wśród nich m.in. Cezary Pazura, Mirosław Zbrojewicz czy Joanna Opozda.

Zdjęcia do filmu miały się rozpocząć 21 października. To duże wydarzenie w życiu Danuty Martyniuk, ale ostatnio przyćmiła je afera samolotowa z udziałem jej syna, przez którego samolot lecący do Warszawy musiał awaryjnie lądować w Nicei.

Czekacie na film z udziałem Danuty Martyniuk?

Zenek i Danuta Martyniukowie AKPA/Baranowski Michał

Zobacz także:

Reklama