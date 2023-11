Idealna włoska wycieczka? To nie jest łatwe zadanie... Bo właściwie każdy kierunek jest dobry. Od weneckich kanałów, przez toskańskie wzgórza, rozpalone słońcem rzymskie mury, wąskie uliczki Neapolu, po plaże Sardynii i Sycylii.

My proponujemy wyprawę trasą najpiękniejszego wyścigu świata - rajdu historycznych samochodów Mille Miglia. Auta, wszystkie wyprodukowane przed 1957 rokiem, jadą z Bresci na północy Włoch, trasą liczącą mniej więcej tysiąc mil, przez najpiękniejsze drogi i zakątki Italii.

Jakie miasta odwiedzą w tym roku i co tam znajdą? Zobaczcie sami. Może nasz mini-przewodnik zainspiruje was do wyprawy rajdowym szlakiem.

