Patryk Niekłań jest finalistą ostatniej edycji programu „Mam Talent”. Kiedy artysta wracał po finałowym odcinku do domu, miał poważny wypadek. Jego samochód wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. Aby uwolnić mężczyznę z auta potrzebna była pomoc straży pożarnej, która musiała rozciąć karoserię. Po wypadku Niekłań został przewieziony do szpitala, a jego stan był ciężki. Pojawiły się nowe informacje o stanie zdrowia artysty.

Rodzina oficjalnie nie komentuje wypadku i nie udziela informacji na temat stanu zdrowia artysty. Jednak osoba z otoczenia Patryka zdradziła wp.pl, jak teraz czuje się artysta:

Fani artysty życzą mu w komentarzach szybkiego powrotu do zdrowia i trzymają kciuki, aby wrócił do rodziny.

Po wypadku Patryka Niekłania głos zabrał też Szymon Hołownia, jeden z prowadzących popularny show. Na swoim Facebooku napisał:

Mam nadzieję, że szybko wróci do siebie, no i do żony, i do tego cudownego 7-tygodniowego Maleństwa, które kibicowało mu w sobotę... - pisze Hołownia.