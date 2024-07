Najlepsze składanki na Mikołajki

2 z 8

Film "Listy do M. 2" to absolutny hit tego roku! W kinach obejrzało film już ponad... milion osób. Nic więc dziwnego, że składanka z przebojami z tego filmu również jest bestsellerem! Na płycie usłyszymy m.in. przebój Tabb & Sound’n’Grace – "Someone". Ten album trzeba mieć na swojej półce!

Tracklista:

CD 1 1. Tabb & Sound’n’Grace – Someone 2. Robert J. Walsh – Santa Claus, Don’t Be Late 3. Anna Karwan – What The World Needs Now 4. Tom Hirschmann - Santa's Comin Tonight 5. Alexander L’Estrange – Jingle Bell Jazz 6. Pentatonix - Mary, Did You Know? 7. Tabb & Sound’n’Grace – Nadzieja 8. Łukasz Targosz - Mel Is Back 9. Łukasz Targosz - Letters to M2 in Prague 10. Łukasz Targosz - La Turbina de Matilda 11. Łukasz Targosz - Tosia’s Secret World 12. Łukasz Targosz - Night Walks 13. Łukasz Targosz - Ring Plan 14. Łukasz Targosz - Brand New Love Theme CD 2 1. Dean Martin - Rudolph The Red Nose Reindeer 2. Alma Cogan – Never Do A Tango With An Eskimo 3. Bing Crosby - It's Beginning To Look A Lot Like Christmas 4. Amanda Jenssen – Another Christmas 5. Otis Redding – Merry Christmas Baby 6. Ella Fitzgerald - Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! 7. Måns Zelmerlöw - Winter Wonderland 8. Carla Thomas – Gee Whiz, It’s Christmas 9. Cee Lo Green – What Christmas Means To Me 10. Coldplay – Christmas Lights 11. Gabrielle Aplin – The Power Of Love 12. The Drifters – White Christmas 13. Luther Vandross – May Christmas Bring You Happiness 14. Ronnie Hilton – Magic Moments 15. Brenda Lee – Rockin’ Around Christmas Tree 16. Percy Sledge – My Christmas Wish For You 17. Christina Aguilera & Cee Lo Green – Baby, It’s Cold Outside 18. Christina Perri – Something About December 19. Natalie Cole – The Christmas Song Cena: około 40 zł.