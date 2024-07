Najlepiej ubrany gwiazdy na pokazie Paprocki & Brzozowski

4 z 6

Naczelna fashionistka polskiego show-biznesu i tym razem nie zawiodła. Joanna Horodyńska kocha eksperymentować z modą i na wczorajszy pokaz przyszła w odważnym futerku rodzimej marki MMC. Za to reszta jej stylizacji to już wielkie marki - spódnica i bardzo oryginalne buty od Givenchy i mała torebeczka projektu słynnego duetu Dolce & Gabbana. Jeśli ktoś potrafił u nas udźwignąć taki zestaw to tylko Joanna :)