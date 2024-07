Najlepiej ubrane gwiazdy na festiwalu w Gdyni

1 z 6

Na 38. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych zjechała się aktorska śmietanka z całej Polskiej. Nie zabrakło wielkich gwiazd, dużych emocji i niespodziewanych nagród. Przypomnijmy: Plejada gwiazd na wielkim finale festiwalu w Gdyni

Wielka gala finałowa to również fantastyczne kreacje - niektóre panie postawiły na luz i dziewczęcy szyk, inne wybrały klasyczną elegancję i piękne długie suknie. My postanowiliśmy wybrać we współpracy z młodym i obiecującym stylistą Gabrielem Stęslowskim 5 najlepiej ubranych gwiazd - co ciekawe, aż cztery z nich zdecydowały się na kreacje od tego samego projektanta!

Sprawdźcie naszą galerię: