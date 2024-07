Joanna Horodyńska tradycyjnie wyraziła swoje zdanie na temat kreacji gwiazd. W ostatnim numerze "Party" stylistka wskazała po dwie najlepsze i najgorsze stylizacje 2013 roku. O tych, które zatrzymały jej dech w piersiach już was informowaliśmy kilka dni temu. Przypomnijmy: Oto najlepiej ubrane gwiazdy roku

Teraz przyszła pora na mniej zaszczytne wyróżnienie. Okazuje się, że według ikony mody w tym roku najsłabiej na salonach wypadli: Radek Majdan i Magda Gessler. Oboje zatrudnili stylistów, wybrali modne kreacje, ale efekt zamiast powalający był nieco groteskowy.

- Są osoby, którym zmiana z gogusia na luzaka nie wyjdzie nawet za milion lat. Oczywiście rzeczy, które Radek ma na sobie, na kimś innym idealnie by się sprawdziły, ale tutaj naraziły naszego bohatera na śmieszność - oceniła Horodyńska Majdana.

O drugiej wpadce Horodyńska miała równie sporo do powiedzenia:

- Rozumiem, że można mieć szaloną duszę, ale wykorzystywanie ubioru przedszkolaka do podkreślenia tego faktu to jednak za dużo. Merida waleczna w wersji blond. Przytłaczająca mieszanka z wiatrem w tle. Co z tego, że mocno wieje skoro infantylności wywiać nie może? - ironicznie oceniła stylistka Gessler.