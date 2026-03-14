W piątek późnym wieczorem Viki Gabor odezwała się do obserwatorów na Instastories i odpowiedziała na kilka pytań. Gdy padło proste: jak się ma, 18-latka wrzuciła krótkie nagranie z wnętrza auta. Na filmiku widać nie tylko ją, ale też Giovanniego siedzącego za kierownicą.

Co słychać u Viki Gabor i Giovanniego Trojanka?

Na wideo z samochodu Viki Gabor nie rozwodzi się nad szczegółami, ale dołącza do nagrania wyraźny komunikat o swoim nastroju.

W ostatnich miesiącach artystka nie zawsze była aktywna w mediach społecznościowych i pojawiała się tam z przerwami. Mimo to co jakiś czas publikuje treści, które nawiązują do jej relacji z Giovannim. Nie są to długie wyjaśnienia ani deklaracje, raczej krótkie kadry i drobne gesty, które wystarczają, by znów rozpalić zainteresowanie obserwatorów. Po długiej nieobecności w sieci, dała możliwość fanom, do zadawania pytań. Wśród nich wybrała, jedno najprostsze: "Jak się masz?". W odpowiedzi pokazała krótkie nagranie z Giovannim Trojankiem i dodała:

Szczęśliwsza niż kiedykolwiek.

Romski ślub Viki Gabor

Zainteresowanie życiem uczuciowym Viki Gabor nasiliło się pod koniec minionego roku, kiedy pojawiły się informacje o ślubie zgodnie z romską tradycją. O sprawie mówił w sieci Bogdan Trojanek, dziadek Giovanniego. Jednocześnie podkreślano, że taka uroczystość nie jest wiążąca w świetle polskiego prawa. Od tamtego momentu każda nowa publikacja, w tym nagranie Viki Gabor z Giovannim, bywa odczytywana przez fanów jako kolejny element tej historii.

W dyskusjach wokół pary co jakiś czas wraca też hasło pięciodniowego wesela. Tym razem sama Viki nie zapowiada żadnych wydarzeń ani nie zdradza planów. O swoim ślubie Viki Gabor w "Dzień Dobry TVN" mówiła: "Jestem szczęśliwa i myślę, że to jest najważniejsze" i dodała:

Ja jestem takim typem osoby, która nie mówi za bardzo o swoim życiu prywatnym, bo każda osoba chce zachować swoją prywatność. Tym bardziej, że ja mam wrażenie, że nikogo to nie obchodzi. Ja tworzę muzykę, jestem tu po to, żeby śpiewać, pisać, a nie żeby mówić o tym, jak będzie wyglądać mój ślub.

