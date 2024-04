Emocje po minionym odcinku tanecznego show z pewnością jeszcze długo nie opadną, w szczególności za sprawą choreografii Kevina, Roxie i Michała Kassina. We trójkę rozpalili publikę do czerwoności, zgarniając same pozytywne opinie. Co ciekawe, nastąpił pewien zwrot w sprawie ukochanego 19-latki!

Reklama

Kevin Mglej cofnie swoją decyzję po udziale w "Tańcu z gwiazdami"?

W ostatnim czasie związek Kevina i Roksany Węgiel pojawia się "na tapecie" jeszcze częściej, niż chociażby kilka miesięcy temu. Udział 19-latki w "Tańcu z gwiazdami" bez dwóch zdań się do tego przyczynił, a nawet poskutkował lawiną spekulacji. Internauci szybko zaczęli łączyć wokalistkę z tanecznym partnerem, Michałem Kassinem, a także oskarżać Kevina o kontrolowanie jej.

W końcu afera eskalowała do takich rozmiarów, że Mglej podjął stanowcze kroki i poinformował o całkowitym wycofaniu się z mediów. Jednocześnie przestał się też pojawiać na profilu Roxie. Mimo całej tejsytuacji 28-latek przystał na propozycję ukochanej i zatańczył w ćwierćfinale "TzG".

AKPA Mieszko Piętka

Co ciekawe, widzowie stwierdzili jednomyślnie, że Kevin nie zawiódł Roxie i razem z Michałem dali niesamowity popis na parkiecie! Posypały się pozytywne opinie, a wśród nich możemy dostrzec komentarze, w których internauci przyznają, że przekonali się do 28-latka.

Ogromny szacun dla Kevina!! Myślę, że dzisiaj udowodnił tym wszystkim, którzy nie wierzyli, co potrafi!

Roxie, masz wspaniałego narzeczonego i tworzycie super parę, nie czytaj hejterów

Pozytywne zaskoczenie, Kevin pokazał wysoki poziom

Teraz rozumiem, co Was łączy - brawo -jest pasja

Ogromny szacun dla Kevina, pokazał wszystkim, że się da! Pokazał hejterom, na co go stać

Wygląda więc na to, że ogromna część internautów w końcu przekonała się do Kevina i po miesiącach niekończącej się burzy, ten wreszcie zyskał ich zaufanie. Niewykluczone, że taki obrót spraw zachęci go do powrotu do mediów społecznościowych lub chociażby będzie częstszym gościem na profilu Roxie.

Zobacz także

AKPA Jacek Kurnikowski

Mały przedsmak tego zobaczyliśmy już chwilę po odcinku, bo 28-latek nie tylko chętnie udzielał wywiadów, ale też zagościł na InstaStory ukochanej!

Reklama

Zobacz także: Roksana Węgiel i Kevin Mglej całują się w "Tańcu z Gwiazdami". Mnóstwo czułości

Roksana Węgiel zachwyca się ukochanym Instagram@roxie_wegiel

AKPA Jacek Kurnikowski