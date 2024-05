Po wybuchu afery Dagmara Kaźmierska postanowiła spakować walizki i czym prędzej wyjechać z kraju. Wróciła też do aktywności na Instagramie, gdzie ochoczo relacjonuje swoje rajskie wakacje. Teraz jedna rzecz zakłóciła jej spokój. Musiała aż wystosować apel!

Nagły apel Dagmary Kaźmierskiej

Jeszcze do niedawna Dagmara Kaźmierska brylowała na czerwonych dywanach i w błyskawicznym tempie rozwijała swoją karierę. Równie szybko jak jednak ją zbudowała, tak szybko musiała się z nią pożegnać. Po tym, jak zdecydowała o odejściu z "Tańca z gwiazdami", portal Goniec.pl ujawnił szokujące zeznania kobiet, które przed laty pracowały w jej agencji towarzyskiej.

Dagmara Kaźmierska Telus/AKPA

Dowiedzieliśmy się tym sposobem, że Kaźmierska miała je regularnie bić, zastraszać i przymuszać do prostytucji. To niestety okazało się jednak tylko wierzchołkiem góry! W ułamku sekundy wybuchła afera, a internauci i kolejne stacje telewizyjne zaczęły się od niej odwracać. Podczas minionego finału "TzG" nawet produkcja olała Dagmarę, choć przecież ta zaszła w show naprawdę daleko.

Co więcej, sama Kaźmierska do tej pory wydała raptem krótkie oświadczenie i wygląda na to, że raczej nieszczególnie ma chęć komentować szerzej sprawę. Wróciła też już do aktywności na Instagramie, gdzie obecnie relacjonuje swoje egzotyczne wakacje w Egipcie. Przytłoczona trwającą w Polsce aferą, prędko spakowała walizki, zabrała syna i wyjechała z kraju. Teraz okazało się, że jest coś, co zakłóciło jej spokojne wypoczywanie.

Dagmara Kaźmierska z synem AKPA

Po kilku dniach plażowania Conan wrócił do Polski, co, jak się właśnie dowiedzieliśmy, Dagmara ciężko znosi. W najnowszej relacji zaapelowała do syna, by... "jak najszybciej wrócił do mamy".

Conanek, gdzie jesteś? Męczymy się z Alunią bez ciebie! Nunuś, wracaj do mamy. Nie ma cię jeden dzień, mama już umiera bez ciebie

Po chwili udostępniła też filmik Conana, który opatrzyła emotikoną z napisem: "tęsknię za tobą". Dla internautów tęsknota Dagmary z pewnością nie jest zbyt dużym zaskoczeniem, bowiem ta od zawsze opowiadała o tym, jak silna więź łączy ją z synem. To zresztą on jako pierwszy okazał jej wsparcie, gdy ujawniono mroczne szczegóły z jej przeszłości.

Dagmara Kaźmierska apeluje do Conana Instagram@queen_of_life_77

Dagmara Kaźmierska tęskni za synem Instagram@queen_of_life_77